В Пензе 5 июля стартует летняя школа «TeenГрад» Образование

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Летняя школа «TeenГрад-2017» начнет свою работу на базе училища олимпийского резерва Пензенской области в Ахунах в среду, 5 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» ведущий специалист отдела молодежных инновационных программ пензенского регионального объединения бизнес-инкубаторов Маргарита Камышенко, в этом году в мероприятии примут участие 110 учащихся и 18 педагогов.

В рамках восьми направлений обучение будут проходить победители интернет-конкурсов «НоваторWeb», «НоваторWeb 2.0» и зимней школы «ДомInno» — будущие дизайнеры, инженеры, маркетологи, программисты, радиотехники, менеджеры и представители направления «Видео».

«TeenГрад-2017» завершит свою работу 15 июля.