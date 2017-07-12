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Студенты пензенского мединститута впервые пройдут практику в Германии

09:30 | 12.07.2017 | Образование

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Студенты медицинского института Пензенского государственного университета впервые пройдут практику на базе клиник центра Diako и госпиталя святой Франциски в Германии.

Студенты пензенского мединститута впервые пройдут практику в Германии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ПГУ, она продлится с 17 июля по 18 августа и будет бесплатной.

Чтобы отправиться в Германию, молодые люди — Илья Левашов, Алексей Мошенский, Валентина Подойницына и Петр Гречишкин — завершили интенсивные курсы немецкого языка, прошли промежуточные и итоговое тестирования, а также проверку портфолио немецкой стороной.

Предполагается, что в рамках практики студенты полностью погрузятся в профессию — они будут проводить обследование пациентов, участвовать в планерках, обсуждать план лечения, выполнять процедуры под руководством наставников, а также проводить научные исследования.

В 2016 году Пензенский государственный университет и Ассоциация медицинских клиник немецкого города Фленсбурга заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках стало возможным получение российскими студентами дополнительного опыта в Германии.
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