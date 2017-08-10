Новая школа в центре Пензы укомплектована полностью — Юрий Голодяев Образование

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Новая школа, расположенная на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе, укомплектована полностью. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

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Он отметил, что она рассчитана на 550 учащихся.

«Приемка образовательных учреждений в этом году проходит в два этапа. Первый проводился 27 и 28 июня. Второй этап пройдет с 15 по 18 августа. Будут предъявлены к приемке 53 общеобразовательных учреждения», — сказал Юрий Голодяев в ходе заседания постоянной комиссии Пензенской городской думы по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам, состоявшегося в минувшую среду, 9 августа.

По его словам, в настоящее время в школах ведутся работы по ремонту кровель, актовых залов, ограждений, прачечных, санитарных узлов, фасадов зданий учебных классов и рекреаций, а также усилению несущих конструкций.

Особое внимание начальник городского управления образования обратил на объекты, где предусмотрен большой объем работ. Среди них он отметил школу №3 и корпус гимназии №4.

«Большие изменения ждут школу №70 [по делам ГО и ЧС] в которой подрядные организации осуществляют ремонт санузлов, потолков, учебных кабинетов. Учебное заведение будет принимать детей не только по своей программе, но и по всему району», — цитирует Юрия Голодяева пресс-служба мэрии.