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Под Пензой больница не смогла взыскать затраты на обучение студентки, перешедшей на юрфак

15:45 | 16.08.2017 | Образование

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Нижнеломовская межрайонная больница Пензенской области не смогла взыскать затраты на целевое обучение студентки, которая перевелась на юридический факультет.

Под Пензой больница не смогла взыскать затраты на обучение студентки, перешедшей на юрфак

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Между больницей, министерством здравоохранения Пензенской области, университетом и студенткой был заключен договор, по условиям которого она должна была пройти обучение по программе «Лечебное дело», а в последующем отработать несколько лет по полученной профессии у работодателя. В свою очередь работодатель должен был оплатить ее обучение. Спустя 1,5 года девушка перевелась на юридический факультет, тем самым не выполнив обязательства, которые были возложены на нее ученическим договором», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

По его словам, больница оплатила период обучения студентки.

«Суд пришел к выводу о том, что, поскольку трудовые отношения между работодателем и сотрудницей были прекращены по инициативе студентки до окончания срока обучения на медицинском факультета и выполнения обязательств по трудоустройству после вуза, то девушка обязана возместить затраты. Вместе с тем в удовлетворении иска отказано, поскольку больницей был пропущен годичный срок для обращения в суд», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что суд не нашел уважительных причин для этого.

«С данным решением районная больница не согласилась и подала апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда была оставлена без удовлетворения, а решение районного суда — без изменения», — резюмировал представитель суда.
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