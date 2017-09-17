В пензенском колледже будут обучать туризму с учетом стандартов WorldSkills Образование

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Преподаватель пензенского социально-педагогического колледжа Юлия Кузнецова пройдет курсы по программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia» по компетенции «Туризм» с 18 по 23 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Программа нацелена на повышение профессионального уровня преподавателей на основе лучших отечественных и международных практик и методик подготовки, а также на формирование умения самостоятельно совершенствовать свои знания.

Читайте также

В Пензенской области усилят подготовку специалистов по стандартам WorldSkills

Участие в олимпиадном движении «Молодые профессионалы» является одним из ведущих направлений работы пензенских колледжей и вузов, позволяющим выявить наиболее компетентных и конкурентоспособных специалистов. В связи с этим одной в Пензенской области одной из задач является ежегодное повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», студентка пензенского социально-педагогического колледжа Маргарита Любимова стала победительницей финала V национального чемпионата «Молодые профессионалы» — «WorldSkills Russia» — в компетенции «Физическая культура и спорт».