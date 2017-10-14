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В Пензе обсудили первые итоги проекта «Культурная суббота»

08:03 | 14.10.2017 | Образование

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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Круглый стол, посвященный реализации проекта для школьников «Культурная суббота», состоялся в Институте регионального развития Пензенской области в минувшую пятницу, 13 октября.

В Пензе обсудили первые итоги проекта «Культурная суббота»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в обсуждении приняли представители министерства культуры и туризма Пензенской области, регионального Минобразования, ИРР, а также ответственные за реализацию проекта в муниципалитетах.

Директор центра гуманитарного образования Института регионального развития Елена Фирсова обобщила результаты первой «культурной субботы», проведенной в сентябре. Методисты районных отделов образования рассказали о своих впечатлениях от старта проекта, формах его реализации на местах, а также трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

Директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный отметил, что заинтересован в расширении и развитии начинания.

«Этот проект, несомненно, очень интересный, нужный и полезный. Редкий случай, когда полностью совпадают интересы как принимающей стороны — музеев, театров, филармоний и других объектов культуры, так и детей и их педагогов», — пояснил он.

Директор учреждения культуры предложил рассмотреть никольский музей стекла и хрусталя в качестве одного из ключевых объектов посещения в рамках проекта «Культурная суббота».

«Сотрудники картинной галереи готовы проводить тематические экскурсии, мастер-классы и интерактивные викторины для детей и подростков. Мы можем предложить гораздо более насыщенную и разнообразную программу для проекта «Культурная суббота», — цитирует Кирилла Застрожного пресс-служба Института регионального развития Пензенской области.
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