В Пензе отменена комиссия при пополнении карт «Электронная школа» через терминалы Образование

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Комиссия при пополнении лицевых счетов карт «Электронная школа» на оплату услуг питания учащихся через терминалы, установленные в образовательных организациях Пензы, отменена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор МУП «Арцис» Юрий Анфалов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, банк «Кузнецкий» приостановил прием платежей через терминалы, установленные в школах, еще 20 ноября, а ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») перестал взимать комиссию в четверг, 23 ноября.

«Проблема, которая была вскрыта в рамках разбирательства в течение месяца, следующая: агенты, которые сейчас существуют — банк «Кузнецкий» и «Пензаплат», заявляют о том, что их работа без взимания комиссии экономически нецелесообразна, они уходят в убыток», — пояснил собеседник агентства.

Юрий Анфалов отметил, что в настоящее время существует два варианта решения проблемы, которые необходимо в первую очередь обсуждать с родителями.

«Первый вариант — это внесение изменений в правила, которые позволят агентам в школах принимать комиссию в платежных терминалах. Эти правила нужно обсуждать. Или второй вариант — эти терминалы со школ убирать», — сказал директор МУП «Арцис».

По его словам, в адрес 17 кредитных организаций было направлено предложение войти в систему «Электронная школа» с установкой терминалов в образовательных организациях.

«От трех ответ был «нет», остальные пока промолчали, но я думаю, что они ответят так же», — отметил Юрий Анфалов.

Он усомнился в том, что банк «Авангард», который вышел с соответствующим предложением, сможет обеспечить полноценное функционирование системы.

«Я не могу комментировать действия банка «Авангард», но он предлагает запустить систему, а по моей информации у них всего шесть терминалов, которые принимают деньги. И дальше как? Нужно будет идти в офис банка и только тогда беспроцентно оплатить питание. Не так все просто», — пояснил собеседник агентства.

По словам Юрия Анфалова, в ближайшее время планируется провести анкетирование родителей на предмет необходимости установки терминалов в школах.

«Мы должны решение принять до конца года», — уточнил он.

С 2013 года в Пензе реализуется проект «Электронная школа», оператором которого является МУП «Арцис».

С 15 октября 2017 года начали действовать новые тарифы на пополнение карт, выпущенных в рамках проекта.

В частности, платежный субагент — ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») — установил комиссию за пополнение карт через терминалы в размере 1%, но не менее 10 рублей. Прокуратура сочла это нарушением, так как в заключаемых с родителями договорах есть условие о беспроцентном пополнении лицевого счета карты в терминалах, установленных в школах.

23 ноября управляющий офисом банка «Авангард» в Пензе Игорь Дмитриевский предложил мэру Виктору Кувайцеву рассмотреть возможность использования карт кредитно-финансового учреждения при организации питания в школах города, назвав в качестве основного преимущества беспроцентное начисление средств.