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В Пензе займутся созданием ясельных групп в детсадах

13:30 | 30.11.2017 | Образование

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Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Власти Пензы займутся созданием мест в детских садах для воспитанников младше 3 лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника городского управления образования Федор Клемин.

В Пензе займутся созданием ясельных групп в детсадах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что рамках выполнения указа президента РФ Владимира Путина ранее в городе была ликвидирована очередность в детсады среди детей старше 3 лет, однако теперь глава государства поставил новую задачу — обеспечить работу яслей.

По словам Федора Клемина, в Пензе эту проблему будут решать в том числе за счет собственных средств.

«Мы планируем, что в 2018 году нам безвозмездно передадут детсад, который на сегодня принадлежит «РЖД». Так как он незаполненный, мы часть детей «муниципальных» можем принять в этот детский сад», — сказал он в ходе 39-й очередной сессии гордумы в четверг, 30 ноября.

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И.о. начальника управления образования добавил, что намечено возвести пристрой к детскому саду №101 на Шуисте, разработкой необходимой документации занимается городское управление капитального строительства.

«У них в планах к концу года закончить разработку этого проекта, а далее […] нужно выходить с просьбой о софинансировании и часть денег заложить в бюджете города на 2018 год», — пояснил Федор Клемин.

Он добавил, что также намечено приобрести помещение на улице 65-летия Победы под детсад и открыть дополнительные группы в учреждениях микрорайона Север.

«Необходимо строить детские сады на ГПЗ-24 [...] и в «Эко-квартале», — отметил и.о. начальника управления образования Пензы.
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