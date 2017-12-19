EN
19:35:53 Вторник, 19 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

ФАС усмотрела нарушение в действиях компании «Пензаплат» и банка «Кузнецкий»

14:42 | 19.12.2017 | Образование

Печать

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело о нарушении закона «О защите конкуренции» после одновременного введения компанией «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») и банком «Кузнецкий» комиссии в размере 1%, но не менее 10 рублей, при внесении денежных средств на питание учащихся через терминалы в школах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства.

ФАС усмотрела нарушение в действиях компании «Пензаплат» и банка «Кузнецкий»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[...] Установлено, что введение ООО «Пензаплат» и ПАО «Банк «Кузнецкий» комиссии за услуги по приему наличных денежных средств с плательщиков при пополнении счета через установленные в школах Пензы терминалы экономически не обосновано», — пояснили в УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 1 февраля 2018 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2013 года в Пензе реализуется проект «Электронная школа», оператором которого является МУП «Арцис».

С 15 октября 2017 года начали действовать новые тарифы на пополнение карт, выпущенных в рамках проекта. В частности, ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») и банк «Кузнецкий» установили комиссию за пополнение карт через терминалы в размере 1%, но не менее 10 рублей.

Прокуратура сочла это нарушением, так как в заключаемых с родителями договорах есть условие о беспроцентном пополнении лицевого счета карты в терминалах.

20 ноября банк «Кузнецкий» приостановил прием платежей через терминалы, а «Пензаплат» перестал взимать комиссию с 23 ноября.
Актуальное
Читайте также
Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» удостоен благодарности пензенского Заксобрания Реструктуризация долга позволила властям Пензы выполнить расходные обязательства — мэр
Под Пензой у клиентки экстрасенса выманили деньги, пообещав ей около 500 тыс. рублей Сотрудники пензенского управления АО «Транснефть – Дружба» отличились в шахматах
Уровень регистрируемой безработицы в Пензе снизился до 0,63% В Пензе спасатели помогли молодой матери снять кольцо с пальца
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver