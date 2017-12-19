ФАС усмотрела нарушение в действиях компании «Пензаплат» и банка «Кузнецкий» Образование

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело о нарушении закона «О защите конкуренции» после одновременного введения компанией «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») и банком «Кузнецкий» комиссии в размере 1%, но не менее 10 рублей, при внесении денежных средств на питание учащихся через терминалы в школах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства.

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«[...] Установлено, что введение ООО «Пензаплат» и ПАО «Банк «Кузнецкий» комиссии за услуги по приему наличных денежных средств с плательщиков при пополнении счета через установленные в школах Пензы терминалы экономически не обосновано», — пояснили в УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 1 февраля 2018 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2013 года в Пензе реализуется проект «Электронная школа», оператором которого является МУП «Арцис».

С 15 октября 2017 года начали действовать новые тарифы на пополнение карт, выпущенных в рамках проекта. В частности, ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») и банк «Кузнецкий» установили комиссию за пополнение карт через терминалы в размере 1%, но не менее 10 рублей.

Прокуратура сочла это нарушением, так как в заключаемых с родителями договорах есть условие о беспроцентном пополнении лицевого счета карты в терминалах.

20 ноября банк «Кузнецкий» приостановил прием платежей через терминалы, а «Пензаплат» перестал взимать комиссию с 23 ноября.