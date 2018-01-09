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В Пензе детский технопарк «Кванториум НЭЛ» полностью укомплектован оборудованием

10:09 | 09.01.2018 | Образование

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Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Детский технопарк «Кванториум НЭЛ», который станет первым подобным учреждением в Пензе, полностью укомплектован оборудованием на сумму 64 млн. рублей. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В Пензе детский технопарк «Кванториум НЭЛ» полностью укомплектован оборудованием

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все оборудование полностью закуплено. Два кванта полностью подготовлены», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 9 января.

Министр уточнил, что более 1,5 тыс. детей, желающих обучаться в технопарке, приняли участие в тестировании, из них примерно половина успешно прошла отбор.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев выразил мнение, что открытие «Кванториума» в Пензе неоправданно затягивается, поставив это в укор Александру Воронкову и заместителю председателя областного правительства Олегу Ягову, курирующему сферу образования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», процедура создания детского технопарка «Кванториум НЭЛ» была начата в Пензе весной 2017 года.

Его учредителями выступили департамент государственного имущества Пензенской области, министерство образования региона, ЗАО «НПП «МедИнж», ООО «Центр молодежного инновационного творчества «Нанолаб» и ООО «МедИнтелл». Региональный координатор создания технопарка — министерство образования Пензенской области; оператор, ответственный за работу учреждения — губернский лицей.

В «Кванториуме» будет реализовано шесть направлений детского технического творчества: «БиоКвант» — био- и нейротехнологии, генная инженерия, бионика, «НаноКвант» — нанотехнологии, «РобоКвант» — робототехника, «IT-Квант» — программирование, виртуальная и дополненная реальность, «Промышленный дизайн», а также «ХайТек» — инженерия и изобретательство, промышленная робототехника.

В октябре 2017 года руководитель пензенского детского технопарка «Кванториум НЭЛ» Денис Тимирбаев сообщил, что открыть учреждение намечено в декабре, однако до настоящего времени этого не произошло.
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