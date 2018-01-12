Школьница из Сердобска поделилась впечатлениями от встречи с Путиным Образование

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Ученица девятого класса лицея №2 города Сердобска Пензенской области Ольга Ухватова, работа которой была отмечена по итогам конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее», поделилась впечатлениями от встречи авторов лучших эссе с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся московском парке «Зарядье» накануне.

Фото: Kremlin.ru

«Подарком всем нам стало общение с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. С нами беседовали, как со взрослыми, прислушивались к нашему мнению. Меня переполняют положительные эмоции, необыкновенные впечатления. Эту поездку я запомню на всю жизнь», — цитирует школьницу пресс-служба областного министерства образования.

Как сообщается на сайте Института регионального развития, сочинение сердобской девятиклассницы «Сделаем мир лучше!» посвящено волонтерству.

При этом сама девушка участвует в работе волонтерского координационного центра, основанного на базе лицея, который объединил учеников местных школ.