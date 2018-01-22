Павел Немков из Заречного прошел в полуфинал конкурса педагогов Образование

Заречный, 22 января 2018. PenzaNews. Сотрудник центра образования и профессиональной ориентации Заречного Пензенской области Павел Немков вошел в число 17 полуфиналистов конкурса педагогов, реализующих ключевые принципы международных детских лагерей «Школа Росатома».

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Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, всего было подано 32 заявки от педагогов из 10 городов, являющихся участниками проекта.

Каждый из них представил на заочный этап видеопрезентацию «Один день со мной», программу мастерской, которая может разворачиваться при реализации программы лагеря, и описание идеи образовательного события.

25 января полуфиналистам предстоит провести в интернете активную презентацию программы собственной мастерской, а также идеи образовательного события в соответствии с задачами, перечень которых станет известен им за сутки до прямого эфира.

Также конкурсантам предстоит выполнить задание, которое они получат непосредственно во время прямого эфира.