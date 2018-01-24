Зимняя школа «ДомInno» будет открыта в Пензе с 16 по 19 февраля Образование

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Зимняя школа «ДомInno», в рамках которой 70 учеников будут осваивать основы семи профильных направлений, будет организована на базе училища олимпийского резерва Пензенской области с 16 по 19 февраля.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, победители комплекса интернет-конкурсов «НоваторWeb» объединятся в лаборатории по направлениям «3D-моделирование», «Дизайн», «Видеотворчество», «Инженерное дело», «Реклама и маркетинг», «Программирование» и «Радиоэлектроника». Предусмотрены не только лекционные, но и практические занятия.

Старшеклассники станут участниками дискуссионной площадки, на которой обсудят новейшие разработки в сфере мировой науки и техники, а также мастер-классов, посвященных современным технологиям.

Итогом зимней школы будет творческая зачетная работа участников по выбранному направлению. Проявившие себя старшеклассники станут претендентами на участие в летней школе «TeenГрад».

По словам начальника отдела молодежных инновационных программ пензенского регионального объединения бизнес-инкубаторов Ларисы Матюхиной, основной идеей данного мероприятия является развитие творческого, интеллектуального и инновационного потенциала участников через их погружение в обучающий процесс по одному из выбранных направлений.