В Пензе названы победители отборочного этапа игры «Умники и умницы Сурского края» Образование

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. 26 учащихся 10 классов школ Пензенской области одержали победу в отборочном туре игры «Умники и умницы Сурского края».

Фото: Irrpo.pnzreg.ru

Он проходил в два этапа. Во время первого школьникам требовалось дать правильные ответы на вопросы викторины, а затем — написать эссе.

В 2018 году темой игры стала «Отечественная война 1812 года в истории и культуре России».

Всего в отборочном туре приняли участие 128 человек, которые в декабре успешно справились с муниципальным этапом.

Среди них были определены 26 лучших десятиклассников. В марте для них состоится подготовительный этап, в ходе которого будут отобраны три тройки агонистов — в финале они пройдут по игровым дорожкам; все остальные участники займут места в зале в качестве теоретиков.

Финал состоится в мае при участии автора игры, профессора МГИМО Юрия Вяземского.

Для 20 победителей из числа учеников 9 и 11 классов следующим этапом станет конкурс экскурсий по улицам Пензы, который состоится в апреле, сообщается на сайте Института регионального развития области.