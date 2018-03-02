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«Билет в будущее» позволит вывести профориентацию на новый уровень — Иван Белозерцев

08:09 | 02.03.2018 | Образование

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Проект «Билет в будущее», который по инициативе президента России Владимира Путина планируется запустить с нового учебного года, позволит вывести профориентацию школьников в Пензенской области на более высокий уровень. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

«Билет в будущее» позволит вывести профориентацию на новый уровень — Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы двигаемся вперед, но инициатива президента РФ позволит нам осуществлять эту деятельность на совершенно ином уровне, более высоком», — сказал он, комментируя предложение Владимира Путина, озвученное в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию.

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Глава региона отметил, что Пензенская область готова включиться в этот проект.

«У нас есть наработки по этой теме, но мы стремимся ее развивать, потому что понимаем, насколько важно помочь ребенку выбрать как можно раньше то дело, которое станет делом всей его жизни, будет приносить не только хороший заработок, но и профессиональное удовлетворение», — пояснил Иван Белозерцев.

Он добавил, что в регионе в последние годы наращивают активность по профориентации школьников, и привел в пример повышение охвата учащихся дополнительным образованием, открытие детского технопарка «Кванториум НЭЛ» и соглашение с образовательным центром «Сириус», сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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