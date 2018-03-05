План создания в Пензе центра поддержки одаренных детей составят до конца марта Образование

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Дорожная карта реализации проекта по созданию центра выявления и поддержки одаренных детей в сотрудничестве с сочинским центром «Сириус» будет подготовлена до конца марта. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«На первом этапе будут проходить обучение наши педагоги. 10 человек уже в марте отправятся в центр «Сириус», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

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Глава ведомства добавил, что в дальнейшем планируется совместная работа по методическому обеспечению работы пензенского центра.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев отметил, что обучение педагогов в Сочи будет осуществляться на конкурной основе.

«Поэтому давайте бороться за то, чтобы как можно больше наших преподавателей за счет федеральных средств в центре «Сириус» прошли переподготовку», — сказал он, подчеркнув, что создание учреждения для одаренных детей не должно стать профанацией.