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В Пензенской области за два года в яслях появится 785 дополнительных мест

11:59 | 05.03.2018 | Образование

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. 785 дополнительных мест в ясельных группах детских садов Пензенской области будет создано за два года за счет средств федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщил министр образования области Александр Воронков.

В Пензенской области за два года в яслях появится 785 дополнительных мест

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Принята программа создания в дошкольных образовательных организациях ясельных групп [для детей] от двух месяцев до трех лет. Пензенской области выделено 272 млн. рублей на каждый год в течение двух лет. Таким образом, общая сумма составит 545 млн. рублей на условиях софинансирования», — сказал он в ходе совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

Министр уточнил, что 92% средств поступит из федерального бюджета, еще 8% — из областного.

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Александр Воронков уточнил, что предусмотрено строительство отдельных зданий и пристроев к действующим детсадам в Засечном, в Пензе — на Шуисте, на улицах Измайлова, Антонова, Депутатской, а также в Неверкинском районе.

«Помимо этого, на областные средства мы будем приобретать встроено-пристроенные помещения для размещения ясельных групп», — добавил глава регионального ведомства.

По его словам, также намечено капитально отремонтировать отдельные помещения в детсадах под ясельные группы.

«Таким образом, в целом Пензенская область планирует за счет федеральных и областных средств порядка 700 млн. рублей направить на создание ясельных групп», — сообщил министр.
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