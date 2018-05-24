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Елена Карташева стала лучшим воспитателем Пензенской области

08:07 | 24.05.2018 | Образование

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Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Логопед детского сада №21 Пензы Елена Карташева победила в областном конкурсе «Лучший воспитатель образовательной организации», итоги которого подведены в среду, 23 мая.

Елена Карташева стала лучшим воспитателем Пензенской области

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Ей вручен сертификат на 100 тыс. рублей. Елена Карташева представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе «Лучший воспитатель».

Второе место разделили Ирина Ватрушкина из Кузнецка и Елена Макаренко из Заречного. Они стали обладателями сертификатов на 50 тыс. рублей. Третье место жюри присудило Екатерине Мартыновой из Башмаково и Наталье Кобозевой из Пензенского района, которые получили в награду по 30 тыс. рублей.

Семь финалистов, не вошедших в число призеров, удостоены дипломов лауреатов и сертификатов на 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минобразования Пензенской области.

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