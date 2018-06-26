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В Заречном начальные классы трех школ перейдут на пятидневную учебную неделю

13:00 | 26.06.2018 | Образование

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Заречный, 26 июня 2018. PenzaNews. Начальные классы трех школ Заречного Пензенской области — №221, №222 и №226 — перейдут на пятидневную учебную неделю с 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает газета «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника департамента образования ЗАТО Елену Аникину.

В Заречном начальные классы трех школ перейдут на пятидневную учебную неделю

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, в школе №221 подготовка к такому переходу велась давно, а в других двух директора приняли соответствующее решение с учетом мнения родителей.

Ожидается, что учебный план будет сокращен на три урока в неделю — из него исключат по часу математики, русского языка и, предположительно, иностранного. За счет того, что уроки с субботы не будут перераспределяться, ежедневная нагрузка останется прежней.

Планируется, что в последующие годы проект по переходу на пятидневную учебную неделю будет продолжен: вторые классы гимназии №216 «Дидакт», лицея №230, школ №218, №220 и №225 будут учиться пять дней в неделю со следующего учебного года, третьи классы — с 2020-го, а четвертые — с 2021-го.

В средней школе переходить на пятидневный учебный план не будут.

Комментируя нововведения, глава города Олег Климанов сообщил, что если опыт предстоящего учебного года окажется удачным, все начальные классы Заречного перейдут на пятидневную неделю в сентябре 2019 года.

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