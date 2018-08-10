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Более 1 тыс. человек зачислены в ПГУ на бюджетной основе

10:40 | 10.08.2018 | Образование

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Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. 1 тыс. 146 человек, прошедших общий конкурс, а также лица, поступавшие без вступительных испытаний — в пределах особой и целевой квот, зачислены в Пензенский государственный университет (ПГУ) на бюджетную форму обучения.

Более 1 тыс. человек зачислены в ПГУ на бюджетной основе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба вуза, в итоге 100% бюджетных мест, выделенных Минобрнауки России университету в качестве контрольных цифр приема по программам бакалавриата и специалитета, оказались заняты.

По словам ректора ПГУ Александра Гулякова, по большинству из них вырос проходной балл.

«Это говорит о том, что в пензенский госуниверситет в этом году поступают сильные выпускники», — отметил он.

В ближайшем будущем будут подписаны приказы о зачислении на платные места, а также по другим уровням и формам образования.

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