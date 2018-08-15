EN
13:43:39 Среда, 15 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В рамках пензенского педагогического форума состоится презентация школьной формы

08:47 | 15.08.2018 | Образование

Печать

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Презентация школьной формы местных производителей станет одним из мероприятий, которые пройдут в рамках областного педагогического форума в Засечном и Пензе 21 и 22 августа.

В рамках пензенского педагогического форума состоится презентация школьной формы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Фирмы «Симфония стиля», «Креатив» и «Алекс-М» продемонстрируют ассортимент производимой продукции.

Представители компаний дадут практические советы директорам школ по выбору цветовой гаммы и качеству ткани.

Также по заявкам муниципалитетов подобные презентации будут проведены на родительских собраниях в учреждениях региона, чтобы помочь определиться с формой для детей в преддверии начала учебного года, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Старт педагогическому форуму будет дан 21 августа в школе города «Спутник», на следующий день в киноконцертном зале «Пенза» состоится пленарное заседание.

Тема мероприятия в 2018 году звучит как: «Современное образование: через технологии к результатам». Программой запланирована работа 10 метапредметных дискуссионных площадок.

Загрузка...
Читайте также
Карантин на площадках ООО «ПензаМолИнвест» отменен, но вывоз яйца и птицы пока запрещен Жители Пензенской области за шесть месяцев сдали 43 единицы оружия
Пензенская область 8 сентября присоединится к всероссийскому субботнику В Лунинском районе двое молодых людей получили условные сроки за продажу марихуаны
В Пензе сотрудник колонии задержан по подозрению во взяточничестве Надежда Петрунина из Заречного вступила в борьбу за звание учителя года в России
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама