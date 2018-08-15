В рамках пензенского педагогического форума состоится презентация школьной формы Образование

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Презентация школьной формы местных производителей станет одним из мероприятий, которые пройдут в рамках областного педагогического форума в Засечном и Пензе 21 и 22 августа.

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Фирмы «Симфония стиля», «Креатив» и «Алекс-М» продемонстрируют ассортимент производимой продукции.

Представители компаний дадут практические советы директорам школ по выбору цветовой гаммы и качеству ткани.

Также по заявкам муниципалитетов подобные презентации будут проведены на родительских собраниях в учреждениях региона, чтобы помочь определиться с формой для детей в преддверии начала учебного года, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Старт педагогическому форуму будет дан 21 августа в школе города «Спутник», на следующий день в киноконцертном зале «Пенза» состоится пленарное заседание.

Тема мероприятия в 2018 году звучит как: «Современное образование: через технологии к результатам». Программой запланирована работа 10 метапредметных дискуссионных площадок.