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Пензенских промышленников призвали помочь работникам со сбором детей в школу

10:36 | 15.08.2018 | Образование

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Ассоциация промышленников Пензенской области призвала работодателей оказать своим сотрудникам помощь с покупкой для их детей необходимых вещей к школе.

Пензенских промышленников призвали помочь работникам со сбором детей в школу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«1 сентября школьники вновь сядут за парты. В Пензенской области около 13 тыс. ребят пойдут в первый класс. Если учебники учащиеся получают бесплатно, то затраты на приобретение школьных принадлежностей и формы ложатся на семейный бюджет. Уже не первый год […] ассоциация промышленников Пензенской области призывает всех работодателей оказать материальную помощь своим работникам, у которых есть дети школьного возраста», — говорится в сообщении, размещенном на сайте объединения.

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В нем отмечается, что на некоторых предприятиях соответствующие пункты внесены в коллективные договоры.

«Члены ассоциации просят руководителей компаний обратить особое внимание на многодетных родителей и семьи с небольшим доходом. Предприятия, входящие в ассоциацию промышленников Пензенской области, уже имеют положительный опыт помощи таким семьям и заранее благодарят руководителей компаний и организаций за понимание и поддержку этой инициативы. Размеры и формы помощи не фиксированы и зависят от возможности каждой компании», — добавляется в тексте.

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