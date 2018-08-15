Пензенских промышленников призвали помочь работникам со сбором детей в школу Образование

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Ассоциация промышленников Пензенской области призвала работодателей оказать своим сотрудникам помощь с покупкой для их детей необходимых вещей к школе.

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«1 сентября школьники вновь сядут за парты. В Пензенской области около 13 тыс. ребят пойдут в первый класс. Если учебники учащиеся получают бесплатно, то затраты на приобретение школьных принадлежностей и формы ложатся на семейный бюджет. Уже не первый год […] ассоциация промышленников Пензенской области призывает всех работодателей оказать материальную помощь своим работникам, у которых есть дети школьного возраста», — говорится в сообщении, размещенном на сайте объединения.

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В нем отмечается, что на некоторых предприятиях соответствующие пункты внесены в коллективные договоры.

«Члены ассоциации просят руководителей компаний обратить особое внимание на многодетных родителей и семьи с небольшим доходом. Предприятия, входящие в ассоциацию промышленников Пензенской области, уже имеют положительный опыт помощи таким семьям и заранее благодарят руководителей компаний и организаций за понимание и поддержку этой инициативы. Размеры и формы помощи не фиксированы и зависят от возможности каждой компании», — добавляется в тексте.