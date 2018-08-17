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На педагогическом форуме в Пензе развернут выставку о дополнительном образовании

08:09 | 17.08.2018 | Образование

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Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Выставка, посвященная 100-летию системы дополнительного образования России, будет организована в рамках областного педагогического форума в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

На педагогическом форуме в Пензе развернут выставку о дополнительном образовании

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участников будет приветствовать музыкальный коллектив призеров регионального конкурса-фестиваля детских хоров «Поющий край». Мастера декоративно-прикладного творчества познакомят педагогов с работами своих учеников – победителей всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

Выступят участники объединений аэробики и спортивных секций, чтецы. Будут представлены наработки подростков в различных направлениях технического творчества — робототехнике, радиоэлектронике, программировании, авто- и авиамоделировании.

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Также частью экспозиции станет проект пензенского социально-педагогического колледжа, реализованный на средства гранта в сумме 5 млн. рублей. Он представляет собой выездную мобильную площадку для получения качественного допобразования детьми из сел, проведения целенаправленной профориентационной работы.

Благодаря легко моделируемому оборудованию в одном кабинете поочередно может работать несколько творческих объединений. После каждого занятия площадка трансформируется и заполняется оборудованием, необходимым для других занятий.

Старт педагогическому форуму будет дан 21 августа в школе города «Спутник», на следующий день в киноконцертном зале «Пенза» состоится пленарное заседание.

Тема мероприятия в 2018 году звучит как: «Современное образование: через технологии к результатам». Программой запланирована работа 10 метапредметных дискуссионных площадок.

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