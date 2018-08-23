Проект по оснащению пензенских школ системами безопасности запустят до 15 сентября Образование

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Пилотный проект по оснащению общеобразовательных учреждений Пензенской области системами безопасности, произведенными на ПО «Старт» Заречного, начнут реализовывать не позднее 15 сентября. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Я дал поручение. Мы должны, начиная с пилотного проекта по двум–трем школам, внедрять эту систему безопасности. В ближайшее время, до 10–15 сентября, в одной из школ города Пензы этот проект будет реализован. Без идентификации школьника и без карты гостя никто не пройдет», — пояснил он на заседании антитеррористической комиссии и общественного штаба области в среду, 22 августа.

Глава региона также призвал напомнить о пропускном режиме в учреждениях образования родителям, пояснив, что посторонние не должны находиться в здании.

Иван Белозерцев также остановился на обеспечении порядка в День знаний, причем не только в школах, но и в вузах и колледжах. Он поручил во второй половине дня провести патрулирование в студенческих общежитиях.

Читайте также

Новую школу на Шуисте готовят к приему детей

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, утверждены паспорта безопасности на все 1 тыс. 42 объекта, входящих в состав 586 образовательных организаций.

31 августа сотрудники управления МВД России по Пензенской области проверят объекты образования и прилегающую к ним территорию со служебными собаками. В Пензе планируется выделить в распоряжение начальника УМВД РФ по городу 20 сотрудников ОМОН. Вблизи образовательных учреждений будут дежурить наряды вневедомственной охраны.

В мероприятиях, связанных с проведением Дня знаний, будет задействован весь личный состав главного управления МЧС России по Пензенской области. С 1 по 10 сентября во всех образовательных учреждениях пройдут уроки безопасности и учебные эвакуации.