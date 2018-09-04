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Пензенский госуниверситет и Mail.Ru Group договорились о сотрудничестве

17:11 | 04.09.2018 | Образование

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Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков и директор Mail.Ru Group по связям с вузами Сергей Марданов подписали соглашение о сотрудничестве во вторник, 4 сентября.

Пензенский госуниверситет и Mail.Ru Group договорились о сотрудничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе церемонии первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев отметил, что подписание документа не только даст возможность придать взаимодействию официальный статус, но и позволит наполнить его конкретным содержанием.

«Мы не будем останавливаться на достигнутом. Необходимо мотивировать ребят со школьной скамьи, поэтому мы будем искать возможность расширять границы сотрудничества в реализации совместных проектов со школами», — сказал Андрей Кулинцев, напомнив, что 1 сентября в Пензе открыта IT-школа.

В свою очередь Александр Гуляков сообщил, что в 2019 году в ПГУ планируется открыть кафедру цифровой экономики.

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«Ваш вклад в создание этой кафедры может быть основополагающим. [...] На базе вашей компании мы можем организовывать практику студентов, стажировки, ведущие специалисты смогут делиться передовым опытом и знаниями», — сказал он, обратившись к представителям Mail.Ru Group.

Сергей Марданов пояснил, что с начала 2019 года у студентов будет возможность прохождения стажировок в компании.

«Надеюсь, что сферы нашего взаимодействия в будущем будет только расширяться», — сказал Сергей Марданов.

Как сообщает пресс-служба вуза, студенты ПГУ уже проходят отбор для участия в двух совместных с Mail.Ru Group проектах — «Игросфера» и «Разработка игр на Unity».

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