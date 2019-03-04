В Москве утверждены кандидатуры Гулякова, Козлова и Плоткина на пост ректора ПГУ Образование

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Аттестационная комиссия Минобрнауки России признала врио ректора Пензенского государственного университета Александра Гулякова, директора политехнического института Геннадия Козлова и начальника управления стратегического развития и системы качества ПГУ Виталия Плоткина, претендующих на пост руководителя вуза, прошедшими аттестацию.

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Согласно выписке из протокола комиссии от 19 февраля, соответствующее решение было принято после изучения представленных документов и материалов, а также с учетом выступлений претендентов на должность и их последующего обсуждения.

В соответствии с данными, размещенными на сайте Пензенского государственного университета, предварительно выборы ректора ПГУ назначены на пятницу, 15 марта.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», последний раз выборы ректора Пензенского государственного университета, который является крупнейшим вузом региона, проводились 26 ноября 2013 года.

Тогда большинством голосов была поддержана кандидатура Александра Гулякова, с мая того же года исполнявшего обязанности руководителя университета. Конкуренцию ему составил заведующий кафедрой «Нано- и микроэлектроника» факультета естественных наук, нанотехнологий и радиоэлектроники Игорь Аверин.

28 ноября министр образования и науки России Дмитрий Ливанов подписал приказ об утверждении Александра Гулякова в должности ректора ПГУ на период с 3 декабря 2013 года по 2 декабря 2018 года.

27 ноября 2018 года ученый совет Пензенского государственного университета утвердил проведение выборов ректора на альтернативной основе и согласовал положение, регламентирующее процедуру.

До 4 декабря прошли собрания в трудовых коллективах, на которых были выдвинуты три кандидатуры — Александра Гулякова, Геннадия Козлова и Виталия Плоткина.