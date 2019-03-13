Александр Павлов признан лучшим молодым преподавателем вуза в Пензенской области Образование

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Заведующий кафедрой «Экономика и управление» Пензенского государственного технологического университета Александр Павлов удостоен звания «Лучший молодой преподаватель вуза Пензенской области – 2019» по итогам регионального конкурса.

Фото: Pnzreg.ru

Второе место заняла доцент кафедры «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» Пензенского государственного университета Наталья Прохорова, третье — доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева Ольга Богатырева.

Они награждены дипломами и сертификатами на 40 тыс., 30 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно.

Остальные семеро номинантов получили сертификаты на 20 тыс. рублей каждый.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в финале конкурса участникам требовалось пройти два испытания. Это визитка «Я преподаватель высшей школы» — каждому педагогу предстояло ответить, зачем он в этой профессии, и обозначить свои главные достижения. Также в программу было включено задание «Озвучка», в рамках которого участники с помощью кинематографа смогли показать проблемы высшей школы.