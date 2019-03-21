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Александр Гуляков переизбран на пост ректора ПГУ

15:03 | 21.03.2019 | Образование

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Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Александр Гуляков, возглавивший Пензенский государственный университет более 5 лет назад, переизбран на пост ректора в ходе конференции работников и обучающихся ПГУ в четверг, 21 марта.

Александр Гуляков переизбран на пост ректора ПГУ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего было выдвинуто три кандидатуры.

Помимо Александра Гулякова, который после истечения срока своих полномочий продолжал руководить учреждением в ранге врио ректора, на должность руководителя университета претендовали еще два человека — начальник управления стратегического развития и системы качества вуза Виталий Плоткин и директор политехнического института Геннадий Козлов, заявивший на конференции о снятии своей кандидатуры.

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Присутствовавший на мероприятии заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов поблагодарил коллектив ПГУ за то, что были выдвинуты достойные кандидаты.

Он также предложил, чтобы университет обязательно участвовал в национальном проекте «Наука», и призвал присутствующих активнее претендовать на получение грантов и уделить внимание строительству кампуса для иностранных студентов.

«Наша задача — добиваться увеличения контрольных цифр приема. Федеральный проект «Россия — страна возможностей» также должен найти отражение в реализации проектов вуза», — отметил Олег Ягов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского государственного университета, в ходе тайного голосования кандидатуру Александра Гулякова поддержали 222 делегата, Виталия Плоткина — 24 человека.

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