Александр Гуляков переизбран на пост ректора ПГУ Образование

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Александр Гуляков, возглавивший Пензенский государственный университет более 5 лет назад, переизбран на пост ректора в ходе конференции работников и обучающихся ПГУ в четверг, 21 марта.

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Всего было выдвинуто три кандидатуры.

Помимо Александра Гулякова, который после истечения срока своих полномочий продолжал руководить учреждением в ранге врио ректора, на должность руководителя университета претендовали еще два человека — начальник управления стратегического развития и системы качества вуза Виталий Плоткин и директор политехнического института Геннадий Козлов, заявивший на конференции о снятии своей кандидатуры.

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Присутствовавший на мероприятии заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов поблагодарил коллектив ПГУ за то, что были выдвинуты достойные кандидаты.

Он также предложил, чтобы университет обязательно участвовал в национальном проекте «Наука», и призвал присутствующих активнее претендовать на получение грантов и уделить внимание строительству кампуса для иностранных студентов.

«Наша задача — добиваться увеличения контрольных цифр приема. Федеральный проект «Россия — страна возможностей» также должен найти отражение в реализации проектов вуза», — отметил Олег Ягов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского государственного университета, в ходе тайного голосования кандидатуру Александра Гулякова поддержали 222 делегата, Виталия Плоткина — 24 человека.