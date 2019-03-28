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Для пензенских школьников организуют профессиональные пробы

11:01 | 28.03.2019 | Образование

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Методисты пензенской областной станции юных туристов разработали проект «Туризм. Созидание. Инновации», предполагающий организацию экскурсионно-образовательных туров.

Для пензенских школьников организуют профессиональные пробы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, в рамках проекта школьники будут проходить профессиональные пробы на мастер-классах, открытых занятиях, интерактивных площадках.

Мероприятия предлагается проводить в центрах молодежного инновационного творчества, детском технопарке «Кванториум», на промышленных и культурных объектах Пензы, в колледжах и вузах.

Проект предполагает организацию работы по трем блокам: «Промышленный туризм», «Культурный туризм», «Организация досуга школьников».

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