В Пензенской области досрочный ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме Образование

Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Досрочный единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней, который учащиеся сдавали в губернском лицее Пензы в минувшую пятницу, 29 марта, прошел в штатном режиме.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По итогам проведения экзамена надо отметить, что выпускники стали более ответственными. Мы не зафиксировали ни одного нарушения процедуры проведения ЕГЭ. В прошлом году на экзамене по математике участником было допущено нарушение — произведена съемка КИМ на мобильный телефон», — отметила руководитель пункта проведения экзамена Марина Калдина.

Читайте также

Глава пензенского УМВД поднял вопрос о защищенности школ от вооруженных нападений

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, экзамен сдавали 43 выпускника 2018–2019 учебного года, прошлых лет и студенты профессиональных образовательных организаций, из них 41 — профильный уровень, двое — базовый.

При проведении ЕГЭ была использована технология печати и сканирования экзаменационных материалов в аудитории.

Свои результаты участники узнают не позднее 11 апреля.

Следующие ЕГЭ — по биологии, физике и иностранным языкам — пройдут 1 апреля.