Пензенская область присоединилась к акции «Классы доброты. Герои нашего времени» Образование

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Классы доброты. Герои нашего времени», в рамках которой в школах страны проходят патриотические уроки.

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Первое такое занятие под условным названием «Урок доброты» состоялось в школе №67 при участии уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой.

Детям были показаны видеоролики о юных героях Великой Отечественной войны, а также нашего времени.

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После этого учащиеся поделились мыслями о своем понимании добра, милосердия, мужества, жертвенности во имя спасения жизни и здоровья других. Также они на конкретных примерах обсудили, как научиться противостоять злу, лицемерию и лжи.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, затем школьники написали себе письма «Добро от меня», адресованные в 2020 год, и передали их в архив класса.

Проект «Класс доброты. Герои нашего времени» инициирован уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.

В рамках акции с 23 апреля по 9 мая детские омбудсмены во всех субъектах РФ совместно с представителями региональных команд «Молодежки ОНФ», Российского движения школьников и при поддержке благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» проведут в школах патриотические уроки. Их участниками станут в том числе артисты, писатели и общественные деятели.