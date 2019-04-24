EN
10:32:16 Среда, 24 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область присоединилась к акции «Классы доброты. Герои нашего времени»

08:19 | 24.04.2019 | Образование

Печать

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Классы доброты. Герои нашего времени», в рамках которой в школах страны проходят патриотические уроки.

Пензенская область присоединилась к акции «Классы доброты. Герои нашего времени»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первое такое занятие под условным названием «Урок доброты» состоялось в школе №67 при участии уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой.

Детям были показаны видеоролики о юных героях Великой Отечественной войны, а также нашего времени.

Читайте также

Анна Кузнецова положительно оценила работу ресурсного класса для детей-аутистов в Пензе

После этого учащиеся поделились мыслями о своем понимании добра, милосердия, мужества, жертвенности во имя спасения жизни и здоровья других. Также они на конкретных примерах обсудили, как научиться противостоять злу, лицемерию и лжи.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, затем школьники написали себе письма «Добро от меня», адресованные в 2020 год, и передали их в архив класса.

Проект «Класс доброты. Герои нашего времени» инициирован уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.

В рамках акции с 23 апреля по 9 мая детские омбудсмены во всех субъектах РФ совместно с представителями региональных команд «Молодежки ОНФ», Российского движения школьников и при поддержке благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» проведут в школах патриотические уроки. Их участниками станут в том числе артисты, писатели и общественные деятели.

Загрузка...
Читайте также
Пенза примет всероссийские соревнования среди студентов по спортивной гимнастике Житель Пензы осужден за организацию фиктивных экзаменов и браков для иностранцев
Два хора представят Пензенскую область на окружном фестивале Пензенская «Лагуна-УОР» поедет на «Финал четырех» в Тюмень
Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за I квартал исполнен на 101,9% В Пензе 2 и 9 мая пустят дополнительные автобусы до дач
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама