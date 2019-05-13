Пензенские школьники станут участниками конкурса «Таланты XXI века» Образование

Королев, 13 мая 2019. PenzaNews. Команда Пензенской области в шестой раз примет участие в конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», который пройдет в Королеве с 14 по 19 мая.

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В состав сборной вошли 12 человек. В команду включены учащиеся областного центра развития творчества детей и юношества, губернского лицея, лицея №73, школы №32, станции юных техников №1, центра технологического обучения Пензы и центра детского творчества Кузнецка.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, ранее эти дети стали победителями IX и X областных конференций учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика», а затем в числе 15 российских команд отобраны по итогам конкурса «Юные техники XXI века».

Представители Пензенской области за 5 лет участия в конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, а также получили 11 поощрительных дипломов.