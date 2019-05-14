В Пензе победителей малой географической олимпиады наградят 22 мая Образование

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Награждение победителей малой географической олимпиады школьников, которая прошла при поддержке регионального отделения РГО в апреле, состоится в Пензенском государственном университете в среду, 22 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди 7 классов первое место занял Артем Доброхотов из школы №20 города Пензы, второе — Владислав Журавлев из школы №59, а третье поделили Анжелика Щенникова из гимназии №53 и Александра Желудева из школы №58.

Кирилл Петлин из школы №2 села Грабово имени Героя России С.В. Кустова занял первое место среди учащихся 8 классов. Второй и третий результат показали Иван Кочетков из гимназии №1 и Анастасия Ершова из школы №74 соответственно.

Среди девятиклассников не было равных Марии Синенковой из школы села Ленино. Вторым стал Лев Вартанов из лицея современных технологий управления №2 города Пензы. На третьем месте оказался Ян Кузовлев из гимназии №1.

Валерия Фомкина из гимназии №42 показала лучший результат среди учащихся 10–11 классов. Второе место занял Александр Попов из школы №41. Третьим стал Егор Москалев из школы №67.

В командном зачете лучший результат — у школы села Ленино, второе заняла школа №58, третье — школа №41.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в малой географической олимпиаде школьников в 2019 году приняли участие 135 человек: 36 учеников седьмых классов, 38 — восьмых, 32 — девятых, 29 десятых и одиннадцатых.

Больше всего участников было из Пензы, Заречного, Кузнецка, Башмаково и Каменки.