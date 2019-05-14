EN
15:51:21 Четверг, 16 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В 22 школах и детсадах Пензенского района выявлены нарушения при организации питания

13:00 | 14.05.2019 | Образование

Печать

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в 22 школах и детсадах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В 22 школах и детсадах Пензенского района выявлены нарушения при организации питания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, нарушения выразились в отсутствии сопроводительных документов на продукты, подтверждающих их качество и безопасность, несоответствии фактического рациона питания примерному меню, отсутствии в нем мяса, использовании творога с растительным жиром и посуды с отбитыми краями.

«В отдельных образовательных организациях выявлена необходимость ремонта помещений пищеблока, в четырех — не было организовано двухразовое горячее питание», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что по результатам проверки прокуратурой района внесено 22 представления.

«13 лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», — сказала Светлана Артамонова.

Загрузка...
Читайте также
Со счета банковской карты жительницы Каменского района похитили почти 200 тыс. рублей Областной форум советов отцов пройдет в Пензе 18 мая
Житель Пензы подозревается в краже имущества из автомобиля своей дочери В Иссе женщина осуждена за дачу заведомо ложных показаний
Житель Бессоновского района лишился почти 100 тыс. рублей, поверив незнакомцу Форум предпринимателей Пензенской области состоится 27–28 мая
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама