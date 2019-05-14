В 22 школах и детсадах Пензенского района выявлены нарушения при организации питания Образование

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в 22 школах и детсадах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, нарушения выразились в отсутствии сопроводительных документов на продукты, подтверждающих их качество и безопасность, несоответствии фактического рациона питания примерному меню, отсутствии в нем мяса, использовании творога с растительным жиром и посуды с отбитыми краями.

«В отдельных образовательных организациях выявлена необходимость ремонта помещений пищеблока, в четырех — не было организовано двухразовое горячее питание», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что по результатам проверки прокуратурой района внесено 22 представления.

«13 лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», — сказала Светлана Артамонова.