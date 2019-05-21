В Пензе не стали отменять занятия в школах из-за отключения воды Образование

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Школы и детсады продолжат свою работу в Пензе во вторник, 21 мая, несмотря на массовое отключение воды. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

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По его словам, детсады будут функционировать практически в нормальном режиме, поскольку там в достаточном объеме запаслись водой, а в школах решено сократить продолжительность уроков, но питание будет организовано.

Юрий Голодяев пояснил, что это сделано для того, чтобы не оставлять детей без присмотра в будний день.

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В свою очередь начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексей Михайлов уточнил, что примерно на сутки без воды остались четыре детсада, пять школ и три учреждения здравоохранения, два из них — частично.

«Увеличен объем реализации бутилированной воды», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 21 мая.

Алексей Михайлов добавил, что подвоз воды организован по заявкам учреждений с привлечением трех единиц техники.

Он отметил, что в случае необходимости для доставки технической воды будет использована техника муниципальной пожарной части.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 8.00 вторника, 21 мая, до 6.00 следующего дня будет отключено холодное водоснабжение в ряде районов Пензы в связи с проведением плановых работ по ремонту арматуры на насосной станции водопровода «Старая Подгорная» ООО «Горводоканал».