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В Пензе и Бессоновке планируется возвести пристрои к детсадам

08:27 | 24.05.2019 | Образование

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Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков осмотрел земельные участки, на которых планируется строительство зданий образовательных организаций.

В Пензе и Бессоновке планируется возвести пристрои к детсадам

Фото: Minobr.pnzreg.ru

На одном из них — в селе Бессоновка — он побывал вместе главой администрации района Вячеславом Демичевым. Там намечено возвести пристрой к детсаду-начальной школе. Это будет ясельный корпус на 40 мест, соединенный с основным теплым переходом. В настоящее время проводится аукцион на разработку проектно-сметной документации. Предполагаемый срок сдачи объекта — 2021 год.

Также Вячеслав Демичев показал министру участок, на котором предполагается построить новую школу.

После этого в Пензе Александр Воронков посетил филиал №2 детского сада №71, где намечено возведение корпуса на 60 мест, соединенного с основным подземным переходом.

Заведующая филиалом Марина Арбина пояснила, что территория детского сада будет расширена за счет прилегающего пустующего участка, куда перенесут беседки, веранды и игровые зоны.

Сдать объект планируется в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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