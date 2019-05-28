В Пензенской области 1 июня стартует конкурс «Живи, село!» Образование

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Конкурс на лучший школьный проект «Живи, село!» стартует среди средних общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях – центрах регионального развития Пензенской области, в предстоящую субботу, 1 июня.

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Его организатором выступил Институт регионального развития при поддержке министерства образования Пензенской области.

При подаче заявки необходимо оформить паспорт реализуемого проекта, который должен включать в себя его наименование, краткую аннотацию, информацию о руководителе и исполнителях, перечисление поставленных задач и указание достигнутых результатов.

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Работы участников будут оцениваться по нескольким критериям, в их числе — новизна и актуальность выбранной проблемы, уровень сложности проекта, возможность использования данного опыта на других сельских территориях.

Первый этап конкурса продлится по 20 сентября. По его итогам муниципальные оргкомитеты представят на региональный этап по одному победителю.

Второй этап — областной — завершится через месяц после этого. Он будет проведен региональным оргкомитетом.

Итоги конкурса, который призван содействовать воспитанию у школьников чувства любви к малой родине, будут подведены на научно-практической конференции «Живи, село!»