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В 19 школах Пензенской области приступили к капремонту

14:05 | 07.06.2019 | Образование

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Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Рабочие приступили к капитальному ремонту 19 школ Пензенской области, по данным на пятницу, 7 июня.

В 19 школах Пензенской области приступили к капремонту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе образовательные учреждения Пензы, Заречного, Кузнецка, Башмаковского, Бековского, Каменского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Пензенского, Сердобского и Шемышейского районов.

На эту дату по результатам конкурсных процедур в 23 муниципальных районах заключены контракты на проведение капитального ремонта, в пяти это будет сделано с 10 по 21 июня, в одном районе проводятся конкурсные процедуры.

Всего в программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2022 годы» примут участие 29 школ.

На капитальный ремонт зданий предусмотрено почти 142 млн. рублей, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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