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Пензенцы отмечены на творческом конкурсе, посвященном истории семьи

11:14 | 05.07.2019 | Образование

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Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Жители Пензенской области вошли в число призеров всероссийского этапа конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия», посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Пензенцы отмечены на творческом конкурсе, посвященном истории семьи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В младшей школьной группе в номинации «Мультимедиа» победил учащийся иссинского лицея имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова Григорий Пименов. Он выполнил проект под руководством своего учителя математики Ирины Пименовой.

Студентка пензенского агропромышленного колледжа Юлия Иванщина заняла третье место в группе участников с ограниченными возможностями здоровья в номинации «Литература». Ее наставником была преподаватель истории колледжа Ольга Колпакова.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, всего от Пензенской области на всероссийский этап конкурса были направлены шесть работ, отобранных на региональном уровне.

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