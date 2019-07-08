В Пензенской области в школе работал мужчина, подвергавшийся уголовному преследованию Образование

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Факт трудоустройства мужчины, подвергавшегося уголовному преследованию за преступление против жизни и здоровья, выявлен в школе села Головинщино Каменского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что, согласно Трудовому кодексу РФ, лица, подвергавшиеся уголовному преследованию, не допускаются к работе в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, а также медицинского обеспечения, соцзащиты и обслуживания, в области детско-юношеского спорта, культуры и искусства.

Представитель прокуратуры уточнила, что, вопреки требованиям законодательства, данный мужчина занимал в школе должность водителя.

«На основании внесенного межрайонным прокурором представления трудовой договор с указанным лицом расторгнут. Нарушения законодательства устранены в полном объеме», — пояснила Светлана Артамонова.