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В Пензенской области в школе работал мужчина, подвергавшийся уголовному преследованию

10:27 | 08.07.2019 | Образование

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Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Факт трудоустройства мужчины, подвергавшегося уголовному преследованию за преступление против жизни и здоровья, выявлен в школе села Головинщино Каменского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области в школе работал мужчина, подвергавшийся уголовному преследованию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что, согласно Трудовому кодексу РФ, лица, подвергавшиеся уголовному преследованию, не допускаются к работе в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, а также медицинского обеспечения, соцзащиты и обслуживания, в области детско-юношеского спорта, культуры и искусства.

Представитель прокуратуры уточнила, что, вопреки требованиям законодательства, данный мужчина занимал в школе должность водителя.

«На основании внесенного межрайонным прокурором представления трудовой договор с указанным лицом расторгнут. Нарушения законодательства устранены в полном объеме», — пояснила Светлана Артамонова.

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