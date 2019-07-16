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Переизбранный на пост ректора ПГУ Александр Гуляков вступил в должность

17:45 | 16.07.2019 | Образование

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Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Александр Гуляков, переизбранный на пост ректора Пензенского государственного университета (ПГУ) в ходе конференции работников и обучающихся 21 марта 2019 года, вступил в должность во вторник, 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Переизбранный на пост ректора ПГУ Александр Гуляков вступил в должность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, соответствующий приказ Минобрнауки России был подписан 10 июня.

Александр Гуляков является депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №4, членом фракции «Единая Россия». Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знака «Почетный сотрудник МВД РФ» и других наград.

В разные годы возглавлял управление внутренних дел Пензенской области, региональный парламент. В ноябре 2013 года был впервые избран ректором ПГУ.

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