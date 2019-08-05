В Пензе и 10 районах области ремонт школ идет с отставанием от графика Образование

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Капитальный ремонт школ идет с отставанием от графика в Пензе и 11 районах области. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«На капитальный ремонт зданий [школ] 141 млн. рублей выделен. Это 36 объектов. […] В 29 муниципальных образованиях идут работы с участием бюджета Пензенской области. По состоянию на сегодняшний день, в пяти муниципальных районах — Колышлейском, Кузнецком, Лунинском, Пензенском и Шемышейском — ремонт завершен», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 5 августа.

Глава Минобразования региона уточнил, что отставание от графика наблюдается в Башмаковском, Вадинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Лопатинском, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском и Сосновоборском районах.

Александр Воронков пояснил, что в каждом случае проведены выездные совещания и переговоры с руководством строительных организаций.

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«Обещали ускорить работы. В основном это связано с отсутствием рабочей силы, то есть взяли много объектов [...] подрядчики, и теперь вот по мере «закрытия» одних объектов они направляют рабочую силу на другие», — сказал министр.

Александр Воронков добавил, что за счет экономии субсидии на капремонт школ получат еще 15 районов, контракты намечено заключить до начала октября.

По его словам, 78 млн. рублей выделено на ремонт детсадов в 17 районах.

«В 14 ведутся работы по капитальному ремонту. В Никольском районе ремонтные работы завершены. В Бессоновском районе к выполнению приступили и в Наровчатском», — сказал министр.