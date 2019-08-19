Все учебники поступят в пензенские школы до конца недели — министр Образование

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Новые учебники и бесплатные дневники школьника Пензенской области, предназначенные для учащихся 2–5 классов, поступят в образовательные организации региона до конца текущей недели. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«Дневники на сегодняшний день вместе с учебниками поступают в образовательные организации. 77% уже поступило», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 19 августа.

Александр Воронков добавил, что планируется провести презентацию дневников, чтобы познакомить общественность с технологией их создания.

«И на августовском [педагогическом] совещании также будут представлены эти технологии», — отметил он.