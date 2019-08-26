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Кувайцев оценил готовность нового корпуса детсада на улице Макаренко к приему детей

09:02 | 26.08.2019 | Образование

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Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Магомедом Агамагомедовым и начальником городского управления капитального строительства Игорем Умновым оценил готовность нового корпуса детсада на улице Макаренко к приему детей.

Кувайцев оценил готовность нового корпуса детсада на улице Макаренко к приему детей

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Президент страны Владимир Путин поставил задачу регионам обеспечить местами в детских садах детей в возрасте до 3 лет. Для этого в Пензе построили новый корпус на территории филиала «Звездный» детского сада №101 на улице Макаренко. Подрядчику осталось восстановить благоустройство после прокладки инженерных коммуникаций, и детский сад будет готов встретить малышей», — написал мэр на своей странице в Facebook.

Виктор Кувайцев добавил, что до конца 2019 года планируется возвести еще четыре пристроя к существующим детским садам.

«Один из них — к дошкольному учреждению №71 на улице Депутатской, 5. Сегодня с коллегами посмотрели, где будет размещено здание. Проектная документация на его возведение готова, определена подрядная организация. В рамках проекта предусмотрено строительство двух дополнительных ясельных групп по 20 мест, соединенных переходом с существующим корпусом», — пояснил глава администрации Пензы.

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