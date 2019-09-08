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Конгресс «Пенза — Фленсбург» пройдет с 10 по 14 сентября

12:10 | 08.09.2019 | Образование

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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. VII конгресс «Пенза — Фленсбург» пройдет на базе Пензенского государственного университета с 10 по 14 сентября.

Конгресс «Пенза — Фленсбург» пройдет с 10 по 14 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для участия в нем в город прибудут специалисты немецких вузов, являющихся партнерами ПГУ. Стороны обсудят результаты сотрудничества, а также наметят перспективы дальнейшего взаимодействия в гуманитарном и техническом направлениях, в сфере экологии и подготовке медицинских кадров.

Кроме того, конгресс посетят представители Европарламента и посольства Германии в России.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского государственного университета, особым пунктом программы станет церемония вручения удостоверения почетного доктора ПГУ экс-президенту города Фленсбурга Светлане Крэчмар (Swetlana Krätzschmar).

«Госпожа Крэчмар ведет активную общественную работу по освещению сотрудничества между учреждениями города Фленсбурга и ПГУ на политическом и дипломатическом уровнях», — отметили в вузе.

В университете добавили, что в ходе визита в Пензу запланирована ее открытая лекция, посвященная геополитическим вопросам взаимоотношений между Россией и Европой.

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