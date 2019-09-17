В Пензе стартовала программа повышения квалификации учителей иностранных языков Образование

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. 60 учителей иностранных языков — английского и немецкого — стали участниками региональной программы повышения квалификации в Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Она в третий раз реализуется на базе Пензенского государственного университета (ПГУ), причем впервые ориентирована в том числе на учителей немецкого языка.

Обучение разбито на два этапа.

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В ходе первого на протяжении трех недель педагоги будут совершенствовать свои знания, знакомиться с новыми методиками преподавания и зарубежной литературой, общаться с носителями языка. Особое внимание планируется уделить устной и письменной речи.

В результате будут выявлены 12 лучших участников программы, которые получат возможность пройти зарубежную стажировку. Шесть человек посетят англоязычную страну, еще столько же отправятся туда, где официальным государственным языком является немецкий, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Программа повышения квалификации учителей немецкого языка действует в Пензенской области с 2017 года.

За это время 120 учителей английского языка прошли интенсивный курс подготовки, из них 24 были направлены на стажировку в Великобритании.

Ежегодно на реализацию программы из бюджета региона выделяется около 4 млн. рублей.