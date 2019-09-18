В пензенской школе №27 на средства гранта открыты цифровые лаборатории Образование

Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Цифровые лаборатории открыты в школе №27 города Пензы, которая ранее получила грант из федерального бюджета в размере более 1,5 млн. рублей по итогам конкурсного отбора, проведенного министерством просвещения России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их намечено задействовать при обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Предполагается, что в мультимедийной лаборатории педагоги, учащиеся и их родители смогут создавать познавательные, экспериментальные и социальные ролики-истории, направленные на бытовую адаптацию детей.

В лаборатории виртуальных экскурсий будут собраны карты Пензенской области, России и мира для знакомства учащихся с достопримечательностями с помощью интерактивных технологий.

В цифровой интерактивной лаборатории доступны четыре квест-игры и четыре онлайн-викторины по инженерным, математическим, гуманитарным и информационно-коммуникативным направлениям с использованием QR-кодов, сервисов Google и роботов.

Результаты работы данных площадок в рамках реализации проекта «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы» будут продемонстрированы в ходе предстоящего фестиваля «ЦифраЛаб». По его итогам планируется снять видеоролик.

В 2019 году победителями конкурсного отбора стали еще две школы Пензы — №13 и №56, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.