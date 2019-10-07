Пензенский губернатор поручил усилить подготовку участников окружных форумов Образование

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил заместителю председателя регионального правительства Олегу Ягову принять меры для улучшения качества подготовки участников окружных форумов и фестивалей.

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По его словам, по сумме мест, занятых представителями Пензенской области, в период форумной кампании, регион в 2015 году располагался на 11 месте в Приволжском федеральном округе, в 2017 — на десятом, в 2018 — на шестом, а в 2019 — на пятом.

«Это положительная динамика», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 7 октября.

Вместе с тем Иван Белозерцев назвал данный результат недостаточным.

«Хочу обратить внимание на участие региона в интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа. [...] По студентам мы «подросли» — занимаем четвертое место в округе, а по школьникам — 12-е. [...] О чем это говорит? Нет отбора должного в команду среди школьников», — пояснил губернатор.

Он добавил, что по итогам спортивно-туристского лагеря «Туриада» команда региона стала лишь 11-й.

В связи с этим он потребовал назначить ответственных за подготовку пензенских команд по каждому направлению.

«У нас все есть основания для того, чтобы мы были в тройке лидеров в Приволжском федеральном округе. Материальная база по спорту, по образованию очень серьезная, деньги вложили огромные, так давайте готовить детей, чтобы дети наши побеждали», — подытожил Иван Белозерцев.