Новый сезон игры «Умники и умницы Сурского края» посвятят 75-летию Великой Победы Образование

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Четвертый сезон игры «Умники и умницы Сурского края», который стартует в Пензенской области в ноябре со школьного отборочного этапа, будет посвящен событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По данным ведомства, всего предусмотрено пять этапов.

13 декабря состоится муниципальный. Он будет проведен одновременно на территории всей области.

В феврале 2020 года пройдет первый региональный отборочный этап. По его итогам намечено сформировать команду из 25 десятиклассников, которые сыграют в финале.

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В марте для них будет организована образовательная сессия, а затем состоится второй региональный этап. Он позволит определить агонистов и теоретиков, которые будут играть на дорожках и отвечать на вопросы из зала.

Финал запланирован на май.

Председателем жюри будет профессор МГИМО, автор и ведущий телевизионной игры «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

Сезон игры «Умники и умницы Сурского края» 2018–2019 годов был посвящен Году театра в России.

По его итогам четверо школьников из Пензенской области вошли в число участников телеигры. Это Алена Павловская и Елизавета Балакина из Пензы, Юлия Ажнакина из Каменки, а также Александр Потапов из Сердобского района. Первые съемки намечены на 30 ноября.