EN
15:16:33 Понедельник, 18 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Темпы строительства новых корпусов детсадов в Пензе вызывают опасения

12:50 | 18.11.2019 | Образование

Печать

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Темпы строительства новых корпусов четырех детских садов в Пензе вызывают опасения. Об этом сообщил глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев.

Темпы строительства новых корпусов детсадов в Пензе вызывают опасения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, наиболее высокие риски срыва сроков сдачи объектов наблюдаются на улицах Измайлова и Набережной реки Мойки.

«Сроки сверхжесткие», — отметил министр в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 18 ноября.

Читайте также

В Пензе представители власти оценили темпы строительства новых корпусов детсадов

Александр Гришаев добавил, что для ввода объектов в эксплуатацию к середине декабря на данном этапе руководство мэрии Пензы должно минимум три раза в неделю в разное время суток лично контролировать ход строительства и следить за тем, чтобы к моменту сдачи результат строго соответствовал проекту.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание на то, что регион получил софинансирование из федерального бюджета только летом.

«Это деньги дополнительные, на которые мы согласились, поэтому сроки сжатые», — пояснил он, призвав сделать все необходимое для того, чтобы новые корпуса были введены в текущем году.

Также глава региона выразил намерение после возвращения из Москвы, куда он отправится с рабочим визитом 19 ноября, принять участие в совещании с представителями подрядных компаний.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе на улице Минской иномарка сбила пенсионерку В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое подростков
В Пензе нетрезвые пассажиры лифта вывели из строя оборудование и пытались выломать двери Жительнице Пензы предъявлено обвинение в убийстве сына
Более 1,6 млн. рублей выплачено пензенцам в виде компенсаций за приставки для цифрового ТВ Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2019 года
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама