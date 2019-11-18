Темпы строительства новых корпусов детсадов в Пензе вызывают опасения Образование

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Темпы строительства новых корпусов четырех детских садов в Пензе вызывают опасения. Об этом сообщил глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев.

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По его словам, наиболее высокие риски срыва сроков сдачи объектов наблюдаются на улицах Измайлова и Набережной реки Мойки.

«Сроки сверхжесткие», — отметил министр в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 18 ноября.

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Александр Гришаев добавил, что для ввода объектов в эксплуатацию к середине декабря на данном этапе руководство мэрии Пензы должно минимум три раза в неделю в разное время суток лично контролировать ход строительства и следить за тем, чтобы к моменту сдачи результат строго соответствовал проекту.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание на то, что регион получил софинансирование из федерального бюджета только летом.

«Это деньги дополнительные, на которые мы согласились, поэтому сроки сжатые», — пояснил он, призвав сделать все необходимое для того, чтобы новые корпуса были введены в текущем году.

Также глава региона выразил намерение после возвращения из Москвы, куда он отправится с рабочим визитом 19 ноября, принять участие в совещании с представителями подрядных компаний.